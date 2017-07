A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, doou, no primeiro semestre deste ano, mais de 750 mudas de plantas originais da Mata Atlântica, por meio do projeto Viveiro Escola e outras ações com moradores do ABC. Apenas em junho, a Braskem realizou a Semana do Meio Ambiente, na qual mais de 300 mudas foram doadas para colaboradores das unidades no Polo Petroquímico.

A empresa também participou da revitalização da praça Elis Regina, promovida pela Prefeitura de Santo André (foto). Na ocasião, houve plantio de 20 mudas nativas da Mata Atlântica e a doação de mais 150 plantas para centenas de moradores da cidade e visitantes.

Em julho as doações continuam. Mais 164 mudas serão entregues para integrantes da empresa que estavam em lista de espera desde o fim da Semana do Meio Ambiente.