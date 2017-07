Hernanes é recebido com festa pela torcida do São Paulo em aeroporto

O meia Hernanes (foto), principal reforço do São Paulo na temporada, foi recebido por cerca de 60 torcedores na tarde desta sexta-feira no aeroporto de Guarulhos. “Essa torcida faz a diferença. O São Paulo é grande e vamos colocá-lo onde ele merece”, afirmou Hernanes, cercado por torcedores na área de desembarque.

Os seguranças do clube tiveram muito trabalho para conter a multidão, que queria se aproximar e tirar fotos com o jogador que está voltando à equipe depois de sete anos. “O profeta vem aí e o bicho vai pegar”, gritavam os fãs.

Até o próprio jogador fez questão de registrar a chegada em seu aparelho celular. “Estou feliz por esse dia, quero jogar bem e ajudar o São Paulo. Agora estou indo para o CT, um lugar onde eu tive muitas alegrias. Com certeza, vai ser também um tempo de glórias”, afirmou.

Hernanes prometeu que estará no Morumbi, na segunda-feira, para acompanhar o próximo jogo do time no Campeonato Brasileiro, diante do Grêmio. Teoricamente, ele poderia até ser escalado, pois seu nome já foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF depois de se desligar do Hebei Fortune, da China. Mas obviamente ele passará por um período de treinamentos para recuperar a melhor forma física.

Não há previsão para a estreia, mas o jogador de 32 anos vinha treinando regularmente embora não fosse utilizado em todos os jogos. Sua última partida foi no dia 21 de junho.