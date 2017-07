Em Santo André, a cantora Graça Cunha é uma das atrações do Fip (Festival de Inverno Paranapiacaba), no dia 29, às 18h, no Clube União Lyra Serrano. Graça fará releitura de grandes obras da soul music e jazz, ao homenagear nomes como Marvin Gaye, Michael Jackson, Ella Fitzgerald, Nina Simone e Sarah Vaughan. Em 2007, com seu primeiro CD solo, a cantora recebeu duas indicações ao Grammy Latino: Melhor CD de MPB e Artista Revelação.