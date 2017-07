O Festival de Inverno de Paranapiacaba conta com shows que priorizam artistas regionais, porém, neste sábado (29), último fim de semana do evento, uma das atrações será a cantora de MPB Graça Cunha, que faz show às 18h, na rua Fox, 200. A cantora e os músicos Dino Barioni (direção artística), Ramon Montagner, Robertinho Carvalho e Ogair Jr trazem arranjos para obras da Soul Music e Jazz, com os nomes de Marvin Gaye, Michael Jackson, Ella Fitzgerald, Nina Simone e Sarah Vaughan. Com sete álbuns, Graça começou a carreira musical como solista de Oswaldo Montenegro e atualmente também traz EP com releituras de compositores da MPB, como Belchior, Guilherme Arantes, entre outros. O festival terá, ainda, apresentação do grupo folk e bluegrass Mustache e os Aparates no domingo (30). Livre e gratuito.