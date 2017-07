Neste sábado (22/07), Dom Pedro declara que Anna está sob sua proteção e Thomas se irrita. Greta diz a Schultz que irá se casar com Ferdinando e separar Diara de Wolfgang. Anna garante que encontrará provas contra os crimes de Thomas. Domitila teme por seu romance com Dom Pedro. Elvira tenta fugir do navio pirata. Thomas faz ameaças contra Anna. Cecília conta a Amália sobre sua vida com sua mãe. Domitila vai com capangas para o encontro com Felício. Dom Pedro contraria Bonifácio e convoca a Constituinte. Piatã sugere que ele e Jacira deixem a aldeia. Tibiriçá pede que Ubirajara confie em Piatã. Olinto volta para a aldeia. Domitila descobre que foi roubada. Felício entrega a fortuna da ex-esposa para Chalaça. Amália cuida de Peter. Anna propõe um acordo a Fred.