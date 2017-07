Malhação: Edgar se irrita com grafite de Lica e Felipe

Revoltada com as atitudes de Edgar (Marcello Antony), Lica (Manoela Aliperti) se une a Felipe (Gabriel Calamari) para se vingar do pai. E pra piorar, ela ainda grafita um dos muros em frente à escola, deixando o pai ainda mais irritado.

“Ela não cansa de me provocar. Mas isso não vai ficar assim. A Lica não vai me tirar da minha escola! Mas não vai mesmo!”

Não perca a cena prevista para ir ao ar nesta sexta-feira, 21/7