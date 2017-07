Ótimo para despertar pela manhã, aquecer uma tarde fria e até virar motivo para uma boa conversa, o café acompanha a rotina e o dia a dia de muitos brasileiros, que podem saboreá-lo no formato instantâneo, robusto, pó, grãos torrados, aromatizado, gourmet ou orgânico. O café perde apenas para a água no ranking das bebidas mais consumidas do País. Em razão disso, a região é farta quando o assunto é cafeterias.

Na vila Bastos, em Santo André, a The Coffe is on The Table, traz grãos arábicos e vietnamitas e preparo com prensa francesa. Irineu Masiero, barista e gerente geral da casa, lista os drinks diferenciados à base de café, como o expresso com trufa belga e os macchiatos, com caramelo e nutella. O expresso trufado faz sucesso e tem modo de preparo particular: o leite vaporizado derrete as trufas importadas, o café expresso harmoniza toda a combinação com chocolate polvilhado.

Questionado sobre o que torna a bebida especial, Masiero tem a resposta na ponta da língua. “O café é como uma rede social, tomamos em momentos bons, que fazemos questão de compartilhar, além de agregar amizades”. Vale como sugestão escolher o cannoli ou a wafer com o recheio e calda de preferência e mesclar com os diversos tipos de grãos e componentes.

No Prazeres da Gula, também em Santo André, o cardápio oferece uma série de opções para os amantes de café, com valores que variam de R$ 4,90 até R$ 15. Os grãos são moídos no estabelecimento e o fornecedor, Santo Grão, possibilita curso para os funcionários da casa aprenderem a fazer o café sempre igual.

De acordo com a gerente, Sandra Jaskonis, o treinamento é um dos fatores que garantem a fidelidade dos clientes. Outro diferencial é que, além das bebidas quentes e frias, com o protagonismo do café, o local também cativa a clientela que aprecia doces, por ser conhecida como chocolateria. As tortas, bolos, brigadeiros e cupcakes são apostas da casa para acompanhar o famoso Santo Grão.

Sobre o imenso consumo do café, Sandra atribui ao hábito que o brasileiro desenvolveu. “A gente toma café reunido com os amigos para jogar papo fora e também sozinho com tempo curto”, comenta.

Serviço:

Prazeres da Gula – rua Joaquim Távora, 361 – vila Assunção, Santo André . Telefone: 2677-5000.

The Coffee is on the Table – rua Adolfo Bastos, 68, Santo André. Telefone: 2774-6731.