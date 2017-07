Morreu nessa quinta-feira, dia 20, em São Paulo, o ex-assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais e ex-presidente do PT, Marco Aurélio Garcia (foto).

Um dos principais formuladores da política externa durante a gestão Dilma Rousseff, Garcia tinha 76 anos e foi vítima de um ataque cardíaco fulminante. O ex-assessor era professor aposentado do Departamento de História das Universidade de Campinas (Unicamp).

O dirigente do PT Valter Pomar foi um dos primeiros a homenagear Garcia nas redes sociais. Lembrou que ele foi exilado na França e no Chile durante a ditadura militar, foi vereador em Porto Alegre pelo PCB e militante do movimento estudantil. “Divertido, culto, ateu irredutível, alguém que não tinha vergonha de ser gauche na vida. Fará muita falta”, escreveu Pomar.