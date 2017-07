Com exterior positivo e de olho na alta de impostos, Ibovespa abre em alta

A Bovespa iniciou os negócios desta quinta-feira, 20, em alta, sustentada por todas as blue chips, exceto a mineradora Vale. O mercado ainda aguarda uma confirmação do aumento de impostos, já sinalizado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em entrevista na quarta-feira, 19.

Há pouco, os negócios no mercado à vista em NY começaram e com o sinal positivo. No exterior, analistas e investidores reagem à decisão do Banco Central Europeu (BCE) de manter a política monetária e, portanto, da farta liquidez global. Eles também assimilam o discurso de Mario Draghi, presidente do BCE, que voltou a mostrar confiança sobre a expansão econômica da zona do euro, embora também tenha ressaltado que o BCE pode ampliar seus estímulos monetários, caso seja necessário. Perto do início do discurso, o euro chegou a bater máxima ante o dólar americano. A fala de Draghi também influenciou o mercado de câmbio no Brasil.

Voltando à Bolsa brasileira, as ações de Vale e Bradespar aparecem como destaque entre as baixas do Ibovespa. A mineradora divulgou nesta quinta o relatório de produção do segundo trimestre de 2017, no qual foram produzidas 91,849 milhões de toneladas de minério de ferro, alta de 5,8% ante o mesmo intervalo do ano anterior. O BTG Pactual, em comentário, destacou, contudo, que a produção neste ano ficará no limite inferior da faixa prevista para o ano, de 360 milhões de toneladas a 380 milhões de toneladas.

Às 10h33 desta quinta-feira, o Ibovespa subia 0,48%, aos 65.491,44 pontos.