Um comercial da Audi que compara mulheres a carros usados está causando revolta na China. O anúncio começa com um casal jovem que acabou de se casar, quando a mãe do noivo de repente interrompe a cerimônia para ‘examinar’ a noiva.

Depois de verificar o nariz e as orelhas da noiva, e abrir a boca dela para verificar os dentes, a mãe fica satisfeita e dá seu ‘ok’ aos noivos. Ela aponta apenas um defeito no peito da noiva, e aí a cena muda para um carro da Audi sendo dirigido pelas ruas com uma voz que diz: “Uma decisão importante deve ser feita com muito cuidado”.

O anúncio termina mostrando um certificado usado em veículos Audi usados, com o narrador dizendo: “Apenas com certificado oficial você pode ter certeza”.

A propaganda não foi bem recebida no país. De acordo com a CNN, no Weibo, rede social chinesa semelhante ao Twitter, centenas de usuários criticaram a marca pelo anúncio considerado sexista. Muitos ainda disseram que vão boicotar a marca.

“Isso é inaceitável”, disse um internauta, enquanto outros comentaram o quão “nojenta” a campanha é. O termo ‘Propaganda da Audi de carros usados’ foi visto mais de 300 mil vezes nesta quarta-feira, 19. “A maioria das empresas não sabem o conceito de equidade de gênero e nem os reguladores de publicidade da China”, disse Li Maizi, uma ativista feminista chinesa à CNN.

A responsável pelo comercial é a FAW-Volkswagen, divisão de carros usados da empresa que controla a Audi na China. Até o momento, a empresa não se pronunciou sobre o anúncio.