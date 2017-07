Pabllo Vittar (foto) realmente está com tudo! A música K.O. foi dublada por participantes do RuPaul’s Drag Race. No vídeo, que circula na internet, Laganja Estranja, Latrice Royale, Shangela e Jujubee ‘fingem’ cantar o trecho inicial da música.

Pouco tempo após a divulgação do vídeo, internautas brasileiros comemoravam esse ‘crossover’ no Twitter.

A própria artista brasileira também comentou o vídeo: “Me enterra agoraaaaaa”.