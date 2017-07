O Sesc São Caetano realiza no dia 26 de julho, às 19h30, o projeto Cozinhas Empoderadas, encontro em que cozinheiras ensinam, na prática, dicas e receitas acessíveis, saborosas, sustentáveis e saudáveis, incentivando a retomada (ou a criação) do hábito prazeroso de cozinhar em casa e a troca de sabores culinários para o fortalecimento da autonomia do ato da escolha, preparo e do consumo de alimentos.

Neste encontro será abordada a “Biodiversidade do Arroz” com Daniela Lisboa e Fabiana Sanches da escola brasileira de ecogastronomia, que farão uma viagem ao universo do arroz, ingrediente tão comum na mesa do brasileiro, mas que carrega muita história, biodiversidade e sabores, além de aprender a preparar receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia corrido.

Serviço: Sesc São Caetano

rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano

Dias: 26 de Julho às 19h30

Duração: 2 horas

Livre e Gratuito.

Capacidade: 20 pessoas

Informações: (11) 4223-8800 ou sescsp.org.br

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 9h às 21h30, sábados e feriados, das 9h às 17h30.