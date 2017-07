Agência Nacional de Águas reduz vazão mínima instantânea de Sobradinho e Xingó

A Agência Nacional de Águas (ANA) autorizou a redução, até 30 de novembro de 2017, da descarga mínima dos reservatórios de Sobradinho e Xingó, no Rio São Francisco, de 1.300 m3/s para uma média diária de 550 m3/s e instantânea de até 523 m3/s. A decisão está em resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A vazão mínima permitida dos dois reservatórios vem sendo reduzida sucessivas vezes pela ANA devido ao “agravamento das condições hidrológicas e de armazenamento na bacia do Rio São Francisco”. “A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) promoverá ampla divulgação, sobretudo nas cidades ribeirinhas do Baixo e Submédio São Francisco, das reduções de vazão a serem praticadas”, cita a resolução da agência.