O Coldplay anunciou um show extra em São Paulo, para o dia 8 de novembro – uma quarta-feira. O show do dia 7 de novembro, em São Paulo, já tem os ingressos esgotados, segundo a organização. Os ingressos custam de R$ 240 (cadeira superior) a R$ 750 (pista premium), e estarão à venda para o público em geral a partir do dia 21 de julho, à 0h01, no site www.eventim.com.br.

As duas apresentações na capital paulista ocorrem no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Uma pré-venda ocorre para clientes do Banco do Brasil, na terça-feira, 18, a partir da 0h01 para portadores de cartões Ourocard Black, Infinite, Nanquim, Platinum Estilo e Grafite Estilo; e de quarta-feira, 19, a partir de 0h01 até 20 de julho, quinta-feira, às 20h para todos os clientes Ourocard.

A banda vem ao Brasil quatro meses após o lançamento do EP Kaleidoscope, divulgado oficialmente na sexta-feira passada, dia 14, com cinco músicas inéditas.