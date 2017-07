A banda de sucesso do rock nacional Ira se apresenta neste sábado (22/07), às 20h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho – Alameda Conde de Porto Alegre, 840, Bairro Santa Paula.

Os ingressos custam R$ 160,00 (inteira) R$ 80,00 (meia) e podem ser adquiridos pelos sites www.bilheteriarapida.com.br e www.bilheteriaexpress.com.br, e na bilheteria do teatro, das 14h às 20h. O show tem duração de 80 minutos e classificação etária 12 anos. Vale lembrar que o show é de total responsabilidade da produtora e quem quiser mais informações é só entrar em contato na Secult (Secretaria de Cultura) pelos telefones 4232-1237 ou 4232-1294.

Doze anos após o estrondoso sucesso do Acústico MTV, Nasi e Edgard Scandurra voltam aos palcos munidos de violão e voz para o show que denominaram de IRA! FOLK’. O show tem um formato nunca antes testado por estes roqueiros, apesar de serem conhecidos pelo seu rock contundente, as canções do IRA! nascem assim, com o violão do guitarrista e compositor, Edgard Scandurra e a voz de Nasi.

Neste show, que será uma espécie de ‘edição limitada’, o público terá a oportunidade de ver como surgem as canções que o Ira! tem em seu repertório, um show intimista, mas com grande impacto popular. No repertório, grandes sucessos da carreira como Flores em Você, Dias de Luta, Eu Quero Sempre Mais, O girassol, Tolices, Tarde Vazia, 15 anos e também clássicos do lado B’ da banda, como Mudança de Comportamento, Flerte Fatal’, ‘Bebendo Vinho’, ‘Um dia como hoje’, dentre outras.