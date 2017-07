O São Caetano empatou sem gols com o Taubaté nesta sexta-feira (14/7), no estádio Joaquinzão. O Azulão assegurou a invencibilidade na Copa Paulista.

Com o resultado, o Taubaté chega aos cinco pontos e pode ser ultrapassado pelos times que ainda não entraram em campo neste final de semana. O São Caetano está provisoriamente dentro de G4, na terceira colocação, com três pontos, e segue sem vencer, com três empates.

Mesmo jogando fora de casa, o São Caetano adotou uma postura ofensiva nos primeiros momento do primeiro tempo, principalmente nas boas investidas de Ermínio. Assim, acabou dando espaço para os donos da casa, que também conseguiram crias algumas jogadas, mas não foram felizes nas finalizações.

No segundo tempo, os goleiros não trabalharam muito. Os dois times até que conseguiam finalizar, mas a pontaria não estava calibrada e boa parte das jogadas ofensivas terminaram em cobranças de tiro de meta.

O destaque foi mesmo forte marcação no meio de campo e à disposição dos jogadores, o que fez com que a partida fosse muito truncada. Com a falta de inspiração no Joaquinzão, o tempo correu sem maiores emoções e terminou com a igualdade no placar.

Os dois times voltam a campo às 20h da próxima terça-feira. O São Caetano recebe o Água Santa no Anacleto Campanella, enquanto o Taubaté vai a Santos encarar a Portuguesa Santista, no Ulrico Mursa.