Renato vê Grêmio na luta por título e prevê queda do Corinthians: ‘Vai despencar’

Ao bater o Flamengo por 1 a 0 na noite da última quinta-feira, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, o Grêmio reassumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro e ultrapassou o próprio adversário carioca. O resultado levou a equipe gaúcha a contabilizar 25 pontos, a dez de distância do Corinthians, líder disparado da competição. Mas, apesar da larga diferença, o técnico Renato Gaúcho exibiu confiança na busca pelo título ao dizer após a partida que o time corintiano deverá cair de produção e, segundo suas palavras, “despencar” na tabela de classificação.

O comandante reconheceu, porém, que a equipe alvinegra vem fazendo por merecer a incrível campanha que realiza no torneio, no qual segue invicto após 13 rodadas, com nada menos do que 11 vitórias e dois empates.

“Não tirando os méritos do Corinthians, que está jogando muito bem, tem construído uma linda campanha e merece, mas é uma coisa anormal. Não tem uma equipe que dispara assim no campeonato. O Corinthians tem se aproveitado, conseguido vitória fora de casa. Mas daqui a pouco vai despencar. Não tem uma equipe que comece bem o campeonato e acabe bem. Nem acabou o primeiro turno. O Corinthians vai despencar”, aposta o treinador gremista.

Nesta entrevista coletiva que concedeu após o triunfo diante dos flamenguistas, Renato Gaúcho ainda chegou a dizer que o segundo turno do Brasileirão será “totalmente diferente”, se referindo ao fato de que ele crê que os corintianos irão perder o fôlego após este espetacular início de campanha.

“São dez pontos (de diferença), três jogos (para que essa distância possa ser reduzida para apenas um ponto). Anotem isso: o Corinthians vai despencar. O pessoal que está chegando de trás vai chegar. O segundo turno será totalmente diferente. Por isso vamos continuar brigando no Brasileiro. Temos chance, sim (de lutar pelo título). Não está nada decidido”, enfatizou o treinador.

Renato Gaúcho ainda destacou que o “Grêmio tem jogado muito bem e encantado todo mundo” em uma análise um pouco controversa, pois ele deixou em segundo plano o fato de que, antes de a equipe vencer o Flamengo, sofreu três derrotas seguidas no Brasileirão, sendo duas delas em casa (para o Corinthians, por 1 a 0, e para o Avaí, por 2 a 0) – também foi superado pelo Palmeiras, por 1 a 0, em São Paulo, nesta sequência.

“Eu confio na qualidade do meu grupo e não tem uma equipe no mundo que vá disparar como o Corinthians disparou e ganhar todas. Vão tropeçar, e quando isso acontecer serão duas, três, quatro vezes”, acredita Renato, para em seguida ressaltar que nesta possível fase ruim do Corinthians o “Grêmio e os outros times de trás irão se aproximar”.

Após bater o Flamengo, o Grêmio volta a campo no domingo para enfrentar a Ponte Preta, às 16 horas, em casa, pela 14ª rodada do Brasileirão. Um dia antes, o Corinthians receberá o Atlético-PR no Itaquerão, às 19 horas, com a chance de abrir 13 pontos de vantagem sobre os gremistas na competição.