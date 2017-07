A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, levará para o Hall do Teatro Municipal de Santo André, de 18 a 30 de julho, a exposição “A importância dos produtos químicos para uma vida melhor”. A mostra chega na cidade em comemoração aos 45 anos do Polo Petroquímico do Grande ABC, realizados no último mês, e destaca a importância do setor químico para o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo, incluindo a valorização do complexo pioneiro na indústria brasileira.

A exibição vai explicar a origem e os benefícios de produtos da indústria química e suas diversas funções no cotidiano. Além disso, terá um espaço dedicado aos ganhadores do Prêmio Nobel de Química dos últimos dez anos e suas contribuições para o desenvolvimento de novas pesquisas e tecnologias na área. Entre 1 e 15 de agosto, a exposição, que já passou pela Assembleia Legislativa de São Paulo e pela unidade da Braskem no ABC, ganhará novo espaço na cidade vizinha, no Mauá Plaza Shopping.

A mostra é organizada pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos Para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo (Sinproquim), que completou 85 anos de atividades, com patrocínio da Braskem.

Serviço

Exposição “A importância dos produtos químicos para uma vida melhor”

Julho

Abertura: 18 de julho, às 9h

Visitação: até 30 de julho de 2017

Local: Hall do Teatro Municipal de Santo André

Endereço: Praça IV Centenário, 01 – Centro – Santo André

Entrada gratuita

Agosto

Visitação: 1 a 15 de agosto de 2017

Local: Mauá Plaza Shopping

Endereço: av. Gov. Mario Covas Júnior, 01 – Centro – Mauá

Entrada gratuita