Criado em 1985, 13 de julho é considerado mundialmente como o Dia do Rock. Batizada pelo músico britânico Phill Collins, depois de ter participado do festival Live Aid, em Londres, a data vem sendo comemorada em diferentes locais do mundo com programação especial destinada aos roqueiros.

Embora tenha iniciado na Inglaterra e nos EUA, o Brasil é o décimo País do mundo que mais ouve o gênero no mundo, atrás dos Estados Unidos, Reino Unido, México e Itália. No País, a data teve maior destaque a partir de 1990, quando as rádios paulistanas começaram a mencioná-la na programação.

A paixão do brasileiro pela música é visível e é possível encontrar diversos símbolos do rock brasileiro nos Ipods, smartphones e computador em todo canto do País. As bandas Legião Urbana, Os Paralamas do Sucesso, Titãs, Capital Inicial, Raimundos e Ultraje a Rigor, são exemplos de bandas criadas nos anos 80 e 90 que persistem até hoje nas rádios de todo Brasil.

Em uma pesquisa, a OLX mostra que além dos aparelhos de música, a compra e venda de músicas em plataformas cresce exponencialmente. Somente no primeiro semestre deste ano, foram vendidos na plataforma 14,5% a mais de instrumentos musicais do que no mesmo período do ano anterior. Mais de 257 mil itens foram comercializados de janeiro a junho deste ano.

No ABC, o gênero musical ganha destaque. O Coletivo Rock, que reúne mais de 800 integrantes entre músicos e consumidores de rock’n roll, afirma que, 53,3% da população que consome rock’n roll são moradores de Santo André.