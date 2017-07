Cabify opera no ABC com corridas grátis no mês de julho

A Cabify, plataforma inteligente de mobilidade urbana, está ganhando cada vez mais espaço em São Paulo. Depois de ampliar sua atuação em cidades do interior e litoral paulista, como Santos e Campinas, a empresa oficializa sua aguardada expansão para o ABC e passa a atender oficialmente as cidades de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Até então, a empresa operava nas cidades em teste para verificar a compatibilidade da área ao seu modelo de negócios. Os habitantes das três cidades já podem solicitar corridas em tempo real.

“A Cabify era muito aguardada no ABC por conta de seus diferenciais. Além da qualidade do serviço que vamos oferecer na região, um fator de bastante impacto aos habitantes das três cidades”, comenta Cláudio Azevêdo, General Manager da Cabify em São Paulo, Santos e Campinas. A expansão segue de acordo com os planos da plataforma. Recentemente, a empresa de origem espanhola confirmou um investimento de 200 milhões de dólares no País para aumentar e aprimorar sua operação.

Para comemorar a chegada oficial na região, a plataforma irá promover corridas grátis até R$ 15 em todas as quartas-feiras de julho a começar desta (12/07). O desconto especial é válido apenas para viagens iniciadas nos bairros das três cidades do ABC (Santo André, São Bernardo e São Caetano). Além dos FREEDAYS, a empresa distribuirá códigos de desconto exclusivos para as cidades, que estarão disponíveis para os usuários durante o mês para comemorar a chegada na região.

Com foco na qualidade do serviço, a Cabify está presente em sete cidades do Estado de São Paulo, sendo São Paulo, Campinas, Santos, São Vicente, São Bernardo, São Caetano e Santo André, além de outras cinco capitais – Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Curitiba (Paraná), Belo Horizonte (Minas Gerais), Brasília (Distrito Federal) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul). A plataforma destaca-se pelo rígido processo de cadastramento dos motoristas parceiros, que inclui exames psicotécnicos e toxicológicos, e a exigência de carros novos, com até cinco anos de uso.