Engavetamento de 8 veículos congestiona Rodoanel, próximo à Raposo Tavares

Ao menos oito carros se envolveram em um acidente no quilômetro 22 do Rodoanel, na região de acesso à Rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 12. O engavetamento aconteceu no sentido norte (Bandeirantes), pouco antes das 7 horas da manhã, conforme a concessionária CCR, responsável pelo Rodoanel Oeste. Ninguém sofreu ferimentos graves.

Os veículos foram removidos da pista por volta das 7h40, quando o congestionamento já chegava a cerca de dez quilômetros, começando na altura da Régis Bittencourt. O trânsito voltou a fluir aos poucos em direção à Bandeirantes. O sentido contrário não foi afetado.