Braskem inaugura Centro de Memória no Polo Petroquímico do Grande ABC

Foi inaugurado nesta terça-feira (11), no Polo Petroquímico, o Centro de Memória Braskem, com acervo que reúne registros de mais de 45 anos da empresa e ressalta os principais marcos de sua história e da indústria química e do plástico. O espaço traz fotos, vídeos, troféus, certificados e reportagens, entre outros milhares de documentos, que contam a trajetória da empresa brasileira, referência mundial no setor químico e no petroquímico.

“Termos um espaço para contarmos a nossa história, mantermos essas informações organizadas, armazenadas e acessíveis, é fundamental para deixarmos um legado para as próximas gerações. Estamos muito satisfeitos em oferecer um acervo histórico que reflete as conquistas e os acontecimentos da nossa indústria, especialmente onde a Petroquímica brasileira começou”, afirma André Vieira, diretor de Comunicação Empresarial da Braskem.

O Centro de Memória Braskem está instalado na Unidade de Insumos Básicos (UNIB 3), localizada no Polo Petroquímico do Grande ABC, e o acervo poderá ser acessado pela intranet por funcionários de todos os estados e países. Quem quiser visitar o espaço, como estudantes, pesquisadores, historiadores, jornalistas e demais interessados no assunto, pode agendar uma visita para conhecer o acervo, enviando um e-mail para memoria_empresarial@braskem.com.