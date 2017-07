Produção de motocicletas em junho caiu 38,5% na comparação anual, diz Abraciclo

A produção de motocicletas em junho caiu 38,5% em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas. Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Na comparação com maio último, a produção de motocicletas mostrou um recuo de 35,3%.

No tocante às vendas das montadoras para o varejo, a Abraciclo registrou uma retração de 11% no primeiro semestre ante os primeiros seis meses de 2016. Quando analisado os dados de junho deste ano ante junho do ano passado, houve uma queda de 25,9% nas passagens do atacado para o varejo. Em relação a maio, a queda foi de 15,6%.

Exportações

O volume de exportações de motocicletas cresceu 4,1% ao longo do primeiro semestre, de acordo com a Abraciclo. Segundo o presidente da entidade, Marcos Fermanian, o crescimento das exportações de janeiro a junho foi determinado, basicamente, pelas compras feitas pela Argentina.

Os argentinos importaram 32.417 unidades, um total de 1.283 unidades a mais que no período de janeiro a junho do ano passado. “As exportações é que estão nos levando a manter a nossa projeção de crescimento de 2,5% na produção para este ano”, disse o presidente da Abraciclo.

No confronto de junho deste ano com idêntico mês do ano passado, as exportações de motocicletas registraram um leve crescimento de 0,1%. Já na comparação de junho com maio houve um expressivo crescimento de 117,4% no volume de embarques.

Emplacamentos

O total de emplacamentos de motocicletas mostrou um recuo de 9% no acumulado do primeiro semestre deste ano e relação ao mesmo período do ano passado. Com base nos licenciamentos registrados pelo Renavan, as vendas para varejo totalizaram 427.198 unidades de janeiro a junho deste ano. Já na comparação interanual, houve em junho uma queda de 2,2% ante a junho de 2016. Em relação a maio foi registrado um recuo de 9,8%, diz a Abraciclo.