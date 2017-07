Na madrugada desta terça-feira, 11, começou a circular, nas redes sociais, um vídeo íntimo em que Bruno Gissoni supostamente aparece fazendo sexo. Após o vídeo ter chegado até a família de Gissoni, o ator resolveu esclarecer o caso.

Em seu Stories do Instagram, ele esclareceu que não era ele no vídeo. “Está rolando um vídeo de um ‘nheco-nheco’ por aí. Mandaram até para minha mãe, para o meu tio, minha mãe me ligou desesperada, preocupadíssima. Mas infelizmente não sou eu, gente”, esclareceu Bruno.

O ator continua a falar, explicando como o homem que aparece na filmagem é diferente dele. “A pessoa não tem tatuagem e eu tenho. Não tem nada a ver comigo, eu achei pelo menos. E a terceira coisa, eu fico até sem graça de falar: a pessoa estava de meia, e eu, no caso, não faço de meia. Mas enfim, viva o amor, torço muito pelo casal aí, um beijo”, finalizou.

No último fim de semana, José Loreto, outro ator global, foi vítima de vazamento de vídeo íntimo. O ator fez questão de ressaltar que esse tipo de atitude é crime e já está tomando providências judiciais para identificar e punir quem filmou e divulgou as imagens.