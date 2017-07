Queda de avião militar nos EUA mata ao menos 16 pessoas

A queda de um avião militar na área rural do Estado do Mississippi, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 10, matou ao menos 16 pessoas que estavam a bordo, segundo autoridades locais. Destroços de um KC-130 do Corpo de Fuzileiros Navais se espalharam por uma grande área no condado de Leflore, no delta do Rio Mississippi.

Uma porta-voz dos Fuzileiros Navais confirmou um “incidente” com a aeronave, mas não forneceu detalhes. O KC-130 é utilizado para abastecer outros aviões durante o voo.

Uma explosão no ar foi observada por moradores locais pouco antes das 16 horas, no horário local. Testemunhas dizem que, após o barulho, o avião desceu em espiral, soltando fumaça de um motor. A área que concentrou os destroços do avião, um campo de soja, pegou fogo.