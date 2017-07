Léo Santana e Lorena Improta vão se casar. O ex-vocalista do Parangolé anunciou o noivado com a bailarina do Faustão neste domingo, 9.

Na legenda de uma foto dos dois postada no Instagram, Léo escreveu: “Começo o dia com essa ‘verdade de imagem’. Seis meses hoje 9/7 ao seu lado”. Depois, anunciou discretamente: “Obrigado por ser minha namorada, minha parceria, minha amiga, minha noiva, isso, minha noiva”. Na localização da foto, o cantor marcou “Amor Verdadeiro”.