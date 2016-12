China ajustará índice de sua cesta de moedas usado para regular o yuan

O Banco do Povo da China (PBoC) está ajustando a cesta de moedas estrangeiras usada para estabelecer o valor diário do yuan, uma mudança que, segundo analistas, deve ajudar a abrandar a depreciação da moeda.

A partir de 1 de janeiro, o número de moedas na cesta será expandida para 24, das 13 atuais, informou o Sistema de Comércio de Câmbio da China, órgão do PBoC, nesta quinta-feira. Entre as novas moedas está o won sul-coreano, o rial saudita e a coroa sueca, enquanto o peso do dólar americano será cortado para 22,4%, de 26,4%.

De acordo com analistas, o ajuste da cesta de moeda, pode ajudar o PBoC a impedir que o yuan se desvalorize muito e de forma rápida ante o dólar, caso o recente rali da divisa americana continue. Nas últimas semanas, o yuan tem sofrido pressão do aumento de saídas de capital, crescente incerteza sobre a economia da China e com o aumento da taxa básica de juros nos EUA.

De acordo com o anúncio desta quinta-feira, a nova cesta irá incluir as moedas de quase todos os principais parceiros comerciais da China. Fonte: Dow Jones Newswires.