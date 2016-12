O mundo dos youtubers foi abalado na última terça-feira (27). Isso porque por meio de sua conta oficial no Snapchat, o youtuber Gustavo Stockler (Gusta) anunciou o fim do namoro Kéfera Buchmann, que também tem um canal de vídeos na web.

“Eu e Ké (Kéfera), não estamos mais juntos. Por favor, não questionem, nem perguntem, só respeitem. Obrigado! Amo vocês”, escreveu o vlogueiro de 28 anos.

Louco pelo casal “Kesta” (junção dos nomes Kéfera e Gusta), os fãs encheram as redes sociais dos dois youtuber com comentários, a maioria questionamentos sobre o rompimento do relacionamento. Os dois ficaram juntos por 1 ano e seis meses.