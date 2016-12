No Iraque, carros-bomba matam pelo menos 23 em Mossul

O governo do Iraque informou que carros-bomba foram usados em um ataque a um mercado ao livre em Mossul, matando pelo menos 15 civis e oito policiais. O Ministério da Defesa disse que o ataque desta quinta-feira ocorreu no distrito de Gogjali, no leste, que forças do país retomaram do Estado Islâmico há algumas semanas.

Não foi informado se as explosões foram causadas por suicidas.

Mais cedo, a Organização das Nações Unidas anunciou a morte de quatro funcionários humanitários e sete outros civis em ataques com morteiros em Mossul nesta semana. A missão da ONU diz que os ataques ocorreram na terça-feira e na quarta-feira no leste de Mossul, deixando ainda 40 feridos. A ONU não identificou os nomes das vítimas nem suas nacionalidades.