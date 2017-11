STJD suspende torcida organizada do Palmeiras dos jogos finais da temporada

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Botelho Piacente, determinou nesta sexta-feira que a Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, está proibida de entrar nos estádios com adereços e faixas que a caracterizem. A medida entra em vigor imediatamente e vale somente até o final do Campeonato Brasileiro de 2017.

A medida foi tomada a partir de um pedido do Ministério Público de São Paulo encaminhado à Procuradoria do STJD. O promotor Paulo Castilho entendeu ser necessária a restrição como resposta ao incidente do último domingo, quando um protesto de torcedores causou a quebra do vidro da van do Palmeiras. A manifestação se deu no caminho entre a concentração da equipe e o estádio Allianz Parque.

Com a determinação de Piacente, a torcida organizada do Palmeiras não poderá entrar em estádios, seja como mandante ou visitante, com adereços, faixas e bonés. Essa mesma restrição já chegou a valer em âmbito estadual, porém agora é ampliada e valerá para os três jogos finais do Brasileiro. A equipe enfrenta o Avaí, em Florianópolis, o Botafogo, em São Paulo, e o Atlético Paranaense, em Curitiba.

“A Procuradoria destaca ainda que o pedido tem como objetivo a preservação da segurança dos torcedores e prevenção a violência, a fim de evitar prejuízos e garantir a segurança à sociedade, ao torcedor e até mesmo aos profissionais que ali atuam”, disse trecho do comunicado do STJD. O clube também já foi comunicado da decisão.