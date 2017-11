O Livro do Mundo Inteiro improvisa com jogo do palhaço

No próximo domingo (19), às 16h, a Trupe Dunavô retorna ao Sesc Santo André com o espetáculo O Livro do Mundo Inteiro. Formada por Renato Ribeiro, Gis Pereira, Vinicius Ramos e Gabi Zanola, a Trupe traz o formato interativo para o palco, com o objetivo de estimular o público a escrever a história por meio da imaginação. Dessa forma, o livro é escrito por muitas mãos e é fio condutor para uma intervenção de palhaços em meio ao público que é convidado para participar da apresentação. Gratuito. Telefone 4469-1200.