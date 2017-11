O comediante Tiririca estará em shows na região neste final de semana. No sábado (18/11), a agenda é no Teatro Lauro Gomes, em São Bernardo, às 21h. Já no domingo, às 19h, o humorista estará no Teatro Externato Santo Antonio, em São Caetano.

Francisco Everardo Oliveira Silva, em arte Tiririca, nascido em Itapipoca, interior do estado do Ceará e começou sua carreira em circo aos oito anos de idade. No picadeiro foi trapezista, malabarista e mágico. Certa ocasião faltou o palhaço oficial do circo e ele ocupou seu lugar. Agradou tanto as crianças quanto os idosos que, com o passar do tempo, se tornou o palhaço oficial e mais requisitado de todo o estado. Com isso, teve o seu próprio circo que fazia espetáculos, inclusive fora do estado. E assim se consagrou o melhor humorista do Ceará, recebendo diversos prêmios.

Nos anos 90 gravou seu primeiro CD que foi o maior sucesso com a música Florentina, o qual vendeu 1,5 milhões de cópias pela gravadora Sony Music. Logo em seguida o segundo CD com os sucessos: Padroeiro do Ceará, Índia, Eu sou chifrudo, Amigo é pra acudir o outro, entre outras. Hoje está em seu sexto CD.

Serviço

Data: 18/11, sábado, às 21h | 19/11, domingo, às 19h

Local: Sábado: Teatro Lauro Gomes – Av. Helena Jacquey, 171 – Rudge Ramos – São Bernardo | Domingo: Teatro Externato Santo Antonio – R. São Luís, 80 – Santa Paula – São Caetano

Classificação: 12 anos

Preço: Inteira: R$ 70,00 | Meia: R$ 35,00 (necessário a comprovação)

Onde Comprar: Bilheteria Express (www.bilheteriaexpress.com.br)