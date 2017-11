Entre os dias 20 e 24 de novembro, a Coop (Cooperativa de Consumo) realizará a ação Black Days com a finalidade de elevar as vendas na ordem de 37% em relação ao mesmo período do ano anterior, além de aumentar o fluxo de consumidores em todas as lojas.

Como já fez nos dois últimos anos, a Cooperativa trabalhará com uma ação de comunicação integrada (off-line e digital) e o foco serão as categorias de eletrodomésticos, tv’s e celulares. Também haverá produtos com descontos de até 50% e pagamentos facilitados.

A ação envolverá ainda um tabloide especial com diversas ofertas no período de 20 a 23 de novembro e um específico para a sexta-feira, dia 24, junto com o de guerrilha. As aquisições nos setores de eletro, bazar e têxtil poderão ser pagas em até 12 vezes sem juros no cartão Coop Fácil.