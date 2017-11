A cantora brasileira Anitta foi a escolhida pelo Grammy Latino para prestar uma homenagem ao cantor espanhol Alejandro Sanz, ao lado do cantor americano Nick Jonas e do rapper porto-riquenho Residente. Os três fizeram uma versão para “Looking For Paradise”, música lançada por Sanz em 2009 em dueto com Alicia Keys.

A apresentação ocorreu na noite de quarta-feira, 15, em Las Vegas, no evento “Person of the Year” que precede a realização do Grammy Latino, nesta quinta, e teve Sanz como um dos homenageados em sua 18ª edição.

Além de ter cantado com Nick Jonas, Anitta postou em suas redes sociais fotos com a cantora americana de origem cubana Camila Cabello, ex-integrante do grupo Fifth Harmony e que hoje faz sucesso com a música Havana. Nas redes sociais, fãs pedem uma parceria entre as duas.

Cada vez mais internacional, Anitta lança na próxima segunda-feira, dia 20, uma nova parceria com o cantor colombiano J. Balvin.