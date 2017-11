Militar reformado é morto a tiros no centro do Rio

Um militar reformado foi assassinado a tiros na manhã desta quarta-feira, quando passava de automóvel pelo Túnel Marcello Alencar, no centro do Rio. Segundo informações da Polícia Civil, Ialdo Pimentel, de 76 anos, era coronel reformado da Força Aérea Brasileira (FAB).

Pimentel teria sido atingido por criminosos a bordo de um veículo que emparelhou com o carro em que viajava com a mulher. Ele morreu ainda no local.

Agentes da Divisão de Homicídios da Capital investigam as circunstâncias do assassinato do coronel. Policiais procuram possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança instaladas na região que possam ajudar a identificar os autores do crime.