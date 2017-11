A Polícia prendeu em flagrante nesta terça-feira (14/11), por volta da 19h, em Rudge Ramos, São Bernardo, V.H.C, por ejacular sobre uma passageira que viajava em ônibus da linha 147, da empresa Trans Bus, que saiu do Terminal de Nicolau Delic, em São Caetano, com destino ao Jardim Laura, em São Bernardo.

A professora de 46 anos, que mora em Diadema, foi avisada do abuso por outra mulher dentro do coletivo, que transportava, também, um policial. Este conduziu o agressor à base da PM, no Largo São João Batista, e depois ao Segundo Distrito Policial, no bairro, onde recebeu auto de prisão em flagrante delito.

O indivíduo, que possui 39 anos e mora no bairro Areião, em São Bernardo, se encontra preso no DP.