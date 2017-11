Jimmy Fallon (foto) voltou a gravar o “Tonight Show” após uma semana de reprises na rede de TV estadunidense NBC. As filmagens haviam sido suspensas depois da morte de Gloria Fallon, mãe do apresentador. Gloria tinha 68 anos e faleceu no último sábado, dia 4, em Nova York.

No programa, que foi exibido nesta segunda-feira, dia 13, Jimmy explicou o motivo do seu afastamento e, visivelmente emocionado, fez uma homenagem à sua mãe.

“É bom estar de volta, pessoal! Como alguns de vocês sabem, minha mãe, Gloria, faleceu recentemente e cancelei nossos programas da última semana para ficar com minha família e acertar as coisas. Ela era a melhor espectadora. Ela era quem eu sempre tentava fazer rir e ela era muito fã do programa e de tudo o que eu fazia”, disse Jimmy.

“Quando éramos pequenos, minha mãe entrava conosco em uma loja, comigo e minha irmã, e ela segurava nossas mãos. E ela apertava minha mão três vezes para dizer ‘eu te amo’ e eu apertava de volta para dizer ‘eu te amo também’. Semana passada, eu estava no hospital e eu peguei a mão dela e apertei para dizer ‘eu te amo’ e… Eu sabia que estávamos em apuros”, contou, com a voz embargada.

“Mas eu me sinto agradecido por poder fazer isso todas as noites e estou muito agradecido pelo apoio de todos vocês, que minha família recebeu na última semana. Vamos continuar trabalhando duro para trazer luz e risadas ao mundo. Obrigado por assistir e por ajudar a mim e à minha família a nos recuperarmos desta perda. Mãe, eu nunca vou parar de tentar de fazer rir. Te amo!”, finalizou, sob fortes aplausos da plateia