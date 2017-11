O prefeito de Ribeirão Pires, Kiko Teixeira (PSB), foi à Brasília nesta segunda-feira (13), onde se reuniu com a secretária-executiva da Secretaria de Governo da Presidência da República, Dr.ª Ivani dos Santos, e com o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, para tratar de investimentos. Saúde e infraestrutura foram pautas do encontro.

Manente confirma voto contra a proposta de reforma da previdência

Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta segunda-feira (13), o deputado federal Alex Manente (PPS/SP), que votará contrário ao atual modelo proposto pelo governo Temer para a reforma da previdência. “Para reformar a previdência, nós temos que acabar com os grandes benefícios de poucas pessoas que comprometem e muito, mas esses pontos não são incluídos na proposta”.

São Bernardo conquista R$ 30 milhões em investimentos

Em audiência realizada nesta segunda-feira (13), o governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou investimentos de R$ 30 milhões em recursos, por meio da Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) para a realização de obras de infraestrutura. “Vamos buscar fazer todo este processo de forma rápida, mas que chegue aos pontos mais importantes da cidade”, disse o prefeito Orlando Morando (PSDB). A assinatura para a liberação dos recursos está prevista entre 60 e 90 dias.

Betinho busca apoio para proposta de tarifa à R$ 1

O vereador de Mauá Roberto Rivellino Ferraz, o Professor Betinho (PSDC), ainda busca apoio para a sua proposta de criar a tarifa de ônibus à R$ 1 em domingos e feriados. O líder de governo revelou que já conversou com membros do Governo sobre o assunto, porém espera o término de estudos para que a proposta vingue de algum modo.