Novo corte de cabelo de Kate Middleton na verdade é um truque

Kate Middleton não é muito adepta de cortes de cabelo diferenciados e, desde o seu casamento com o Príncipe Harry, ela mantém os fios no comprimento médio. Por isso, ela chamou atenção em um evento que ocorreu em Londres, no domingo, 12, para celebrar o Remembrance Day, data que comemora o fim da Primeira Guerra Mundial, com os cabelos um pouco a cima do ombro, no estilo Bob.

Porém, a mudança no visual de Kate não foi um corte de cabelo, e sim um truque muito usado por cabeleireiros, já que no mesmo dia ela apareceu com os fios longos novamente.

A ilusão dos fios mais curtos foi feito com um penteado que prendeu os cabelos da Duquesa com grampos atrás da nuca, com eles virados para o lado de dentro.