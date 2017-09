Temer envia ao Senado indicação de diretores para Ancine

O presidente Michel Temer encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, os nomes de Christian de Castro Oliveira e Alex Braga Muniz para compor a diretoria da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Se aprovados pelos senadores, eles vão ocupar as vagas abertas com a saída de Manoel Rangel Neto e de Sérgio Henrique Sá Leitão Filho, respectivamente. Sérgio Sá Leitão deixou a Ancine para ocupar o cargo de ministro da Cultura. As indicações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 13.