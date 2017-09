Criado com o objetivo de oferecer tecnologia de ponta com foco na qualidade de vida para a saúde e bem estar dos animais, o Hospital Veterinário da Universidade Paulista – UNIP Anchieta, na divisa com São Bernardo, é mais uma opção de atendimento para os moradores da região. O espaço atende a preços mais populares, a consulta custa R$ 40, mais procedimentos, caso sejam necessários. Os atendimentos devem ser previamente agendados.

A instituição mantém cinco hospitais veterinários, no entanto, a unidade Anchieta é a única da Grande São Paulo a oferecer o serviço para a comunidade. Os atendimentos são voltados para animais de pequeno a grande porte e abrangem procedimentos clínicos ou cirúrgicos, além de especialidades tais como, oftalmologia, cardiologia e oncologia. A unidade está em funcionamento há quatro meses e neste período tem feito média de 150 atendimentos diários.

“O objetivo principal do hospital é dar qualidade de vida para esses animais no sentido clínico e cirúrgico e atender a comunidade”, afirma Emílio Sciammarella, coordenador do curso de Veterinária, em entrevista ao RDtv.

O docente lembrou que por 25 anos o hospital funcionou na unidade Cantareira da UNIP, no Tremembé, porém, mesmo depois da mudança de endereço, muitos usuários acabam vindo de outras regiões em busca do atendimento.

É o caso de Carlos Malachim, que reside próximo a unidade que ficava na Zona Norte. Ele avalia que a estrutura das novas instalações são muito melhores. Seu cão iorque chaire, de 11 anos, foi diagnosticado com catarata nos dois olhos e deverá passar por cirurgia no hospital.

“A estrutura aqui melhorou muito. O Gregor (cachorro) vai fazer um ultrassom ocular e possivelmente fará um eletrocardiograma. Acredito que deve passar por cirurgia em um mês”, diz ao lembrar que seu animal possui convênio, mesmo assim considera o atendimento do hospital mais adequado.

Inovação

O centro cirúrgico do hospital conta com câmeras localizadas em pontos estratégicos que auxiliam no trabalho desenvolvido pelos alunos em sala de aula. Isso porque o sistema permite que as imagens sejam transmitidas em tempo real para os alunos no momento em que as cirurgias são realizadas nos animais.

“É uma nova tecnologia que foi introduzida neste hospital e será muito importante no aprendizado dos alunos”, garante Sciammarella, se referindo aos alunos do curso que até o 4º semestre ficam no Campus Indianópolis. Dentro da grade curricular, no entanto, as aulas práticas com os animais iniciam a partir do 5º semestre, período no qual começam a ter contato direto com as instalações do hospital veterinário.

A unidade da UNIP Anchieta também oferece outros serviços voltados para a comunidade e o atendimento do hospital está ampliando esse leque. “Nós já temos aqui a clínica da fisioterapia e o escritório de assistência jurídica, que também atendem a comunidade. Ambos são feitos a partir do estágio dos alunos”, destaca Denise de Cássia Simitan Barros, diretora da Campus Anchieta, que hoje oferece total de 27 cursos.

Serviço

Hospital Veterinário UNIP Anchieta (SP)

Endereço: Rua Francisco Bautista, 334 – km 12 da Via Anchieta

Jardim Santa Cruz

Dias e horários de atendimento: de 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h.

Valor da consulta: R$ 40,00

Agendamentos pessoalmente ou pelo telefone: 2332-1380