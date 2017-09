Recém-inaugurado no Grand Plaza Shopping, em Santo André, a Cookie’n Ice lança novos produtos para celebrar a chegada das estações quentes do ano. Uma das novidades é o sanduíche de waffle com sorvete, que leva duas massas crocantes com uma bola de sorvete entre os 9 sabores para o recheio. Para completar a mistura, os apaixonados por doce ainda podem adicionar creme de avelã ou doce de leite.

Com cerca de 9 centímetros de diâmetro, o novo sanduíche da casa custa R$ 14,90 a unidade. Os waffles crocantes (R$ 3,90) podem ainda ser apreciados sem sorvete, servidos com acompanhamentos como mel, doce de leite e creme de avelã por R$ 3 cada. Haverá ainda uma versão salgada da receita, feita com massa de pão de queijo e acompanhada de cream cheese.

Além do prato, a Cookie’n Ice criou também uma versão salgada do seu principal produto. O cookie chamado de Break custa R$ 6,50 e é feito com massa de parmesão e mix de ervas, recheado com requeijão cremoso e promete agradar o paladar dos clientes que buscam uma opção salgada para um lanche rápido.

Serviço

Endereço: Grand Plaza Shopping – av. Industrial, 600