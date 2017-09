Personalidades da sétima arte, Kate Winslet, Benedict Cumberbatch e Jake Gyllenhaal (foto), entre outras, foram clicadas com largos sorrisos em meio ao Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá. A razão para isso, no entanto, não é nenhum prêmio ou homenagem do tradicional evento, mas sim, a companhia de pequenos cães.

Os atores foram recebidos no festival por filhotes, que estão sendo fotografados para um ensaio da revista Entertainment Weekly. Atualmente, eles estão sob a tutela da Finding Them Homes, que trabalha na região da costa James Bay, na província de Ontario, procurando lares para eles.