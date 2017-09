O Shopping Praça da Moça, em Diadema, promove a Blitz da Saúde e do Bem-Estar de 15 a 17 de setembro, das 14h às 20h, com a prestação de serviços gratuitos. A ação é uma parceria entre o Grupo Qualidade em Saúde, GAPC (Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer), Instituto Polígono de Ensino, Perfil Feet e Drogasil. A expectativa dos organizadores é de que centenas de atendimentos sejam realizados nos três dias do evento.

Além de teste glicêmico, um primeiro passo para detectar problemas relacionados ao diabetes, serão oferecidas avaliações odontológica, orientações sobre higienização e cuidados com próteses dentárias, avaliação podológica, medição de pressão, e também assessoria a pessoas com câncer por meio de apoio social e psicológico.

O trabalho de avaliação odontológica, por exemplo, reunirá 13 clínicas da região que integram o Grupo Qualidade em Saúde com 20 dentistas para atendimento. Ainda estarão dispostas cadeiras odontológicas portáteis e câmeras intra-oral para fazer o checkup preventivo digital. “Esses equipamentos ampliam a imagem dos dentes em até 60 vezes, permitindo aos dentistas detectar problemas como cáries ainda em um estágio inicial”, afirma Flávia Maria Fray, representante do Grupo Qualidade em Saúde.

Serviço

Data: de 15 a 17 de setembro, das 14h às 20h

Local: Praça de Eventos Shopping Praça da Moça – rua Manoel da Nóbrega, 712 – Centro, Diadema.