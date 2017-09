Neste sábado (09/09), as piscinas de cinco centros educacionais de Santo André (CESAs) serão reabertas para a população a partir das 9h30 aos sábados e domingos. No local haverão atividades de recreação para quem tiver a carteirinha do centro.

Os centros que terão as piscinas reabertas são o do Parque Erasmo, Parque Novo Oratório, Santo Alberto, Vila Floresta e Vila Humaitá.

Carteirinha

As piscinas estarão abertas das 9h às 12h, e das 13h às 16h30, mas as carteirinhas devem ser solicitadas durante a semana no Centro Comunitário dos CESAs. Às segundas-feiras, o atendimento acontece das 8h às 17h, e de terça à sexta, das 7h às 20h. Para isso é necessário levar duas fotos 3X4, documento original com foto, documento original do responsável, caso o usuário seja menor de idade e comprovante de residência. Crianças de até 10 anos precisam estar acompanhadas de responsável maior de idade. Vale destacar que as carteirinhas, obrigatórias, não são feitas aos finais de semana. Apenas neste sábado (9) será aberta exceção e os munícipes poderão fazer a solicitação das carteirinhas.

Outras atividades

Para quem não é estudante, os CESAs oferecem diversas oficinas regulares, ministradas por voluntários do programa Eu sou Amigo do CESA. Atualmente, há turmas para adultos e para crianças espalhadas nos onze equipamentos, em diversos horários. Entre as opções estão dança do ventre, circo, jazz e ballet, skate, capoeira, hip-hop, crochê entre outros.

Confira os endereços abaixo:

CESA Parque Novo Oratório

Rua Tanganica, 385

Telefone: 3356-7922

CESA Vila Humaitá

Rua Guerra Junqueira, 366

Telefone: 3356-7782

CESA Parque Erasmo Assunção

Rua Ipanema, 253

Telefone: 3356-7958

CESA Vila Floresta

Rua Parintins, 344

Telefone: 3356-7778

CESA Jardim Santo Alberto

Rua Petrogrado, s/n.º

Telefone: 3356-8078