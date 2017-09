Para brindar a chegada da nova estação e incentivar a conscientização e respeito ao meio ambiente, a Prefeitura de Diadema realiza o Asas da Primavera, de 11 a 16 de setembro. O evento acontece em diversos espaços da cidade e oferece atividades interativas gratuitas, como gincanas, oficinas e sessões de cinema, além de apresentação do grupo Matéria Rima.

O evento também é uma celebração ao aniversário do Borboletário Laerte Brittes de Oliveira, comemorado no dia 16 de setembro. Primeiro borboletário da Região Metropolitana de São Paulo, o espaço possibilita aos visitantes conhecer todos os estágios da vida de uma borboleta e entender a importância dela na polinização e variabilidade genética. O borboletário também é um espaço voltado para pesquisa, educação ambiental e ecoturismo.

O coordenador do Borboletário, o biólogo Sandro Santana, espera atrair pessoas para aprenderem mais sobre o meio ambiente. “O Asas da Primavera será para todos os públicos, mas separamos atividades especiais para crianças e adolescentes como forma de interagirem, aprenderem a conservar o que já existe na cidade”.

No dia 11/09, para dar início às comemorações, será exibida uma sessão gratuita do filme “Bee Movie: A História de Uma Abelha”, no Cine Eldorado. Na sequência, dia 12, como forma de restaurar a Praça Ambiental (antigo Terminal Eldorado), os participantes vão fazer um mutirão de plantio de mudas com as crianças da Rede Cultural Beija-Flor.

Para o dia 13, o Jardim Botânico continua as comemorações com monitorias, caça flores nas trilhas, gincanas e outras atividades voltadas às crianças. Já no dia 14, será realizada, na Praça CEU das Artes, ao lado do Circo Escola Diadema, uma estante sobre plantas medicinais com a presença de monitores ambientais da Prefeitura para esclarecer dúvidas do público.

Para encerrar a programação, nos dias 15 e 16 o Jardim Botânico vai oferecer apresentações de capoeira e percussão, rodas de conversa, trilhas, exposições de fósseis de animais silvestres, além de show do Grupo Matéria Rima, exclusivamente no dia 16.

Serviço

Data: de terça a sexta-feira – 9h às 11h e 13h às 15h

Endereço: Rua Ipitá, 193, Jardim Inamar – Diadema

Telefone: 4059-7619 / 4059-7610