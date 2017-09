Cyrela prepara safra de R$ 700 mi em imóveis de grife

De olho nos consumidores de altíssima renda, pouco suscetíveis aos efeitos da crise econômica, a Cyrela Brazil Realty se prepara para anunciar uma nova safra de prédios no segmento de luxo. Até o fim de 2018, a companhia planeja lançar cinco empreendimentos de arquitetura de grife, acabamentos de alto padrão e localização nobre. Serão três em São Paulo, um em Porto Alegre e um no Rio de Janeiro, com valor geral de vendas total próximo de R$ 700 milhões, com base nos dados de tamanho e preço médio do metro quadrado dos imóveis.

“Buscamos as novidades nos campos da arquitetura, da funcionalidade e do estilo de vida”, afirma o copresidente da Cyrela, Efraim Horn, que divide a presidência com o irmão Raphael, ambos filhos do fundador, Elie Horn.

O primeiro lançamento da nova série, batizado de Float, ocorrerá até novembro, no Itaim, em São Paulo. Outro projeto ficará na Barra da Tijuca, no Rio. O valor dos apartamentos dessa nova safra começa em R$ 800 mil, para unidades de um dormitório, e vai até cerca de R$ 5 milhões.

Os novos edifícios darão continuidade às parcerias da Cyrela com o escritório britânico Yoo Studio e o italiano Pininfarina, que são referências globais em design e assinaram três projetos arquitetônicos da incorporadora desde 2015. A encomenda de cada projeto sai na faixa de US$ 5 milhões a US$ 10 milhões. “Já a obra custa o dobro”, aponta Efraim.

Desempenho – O primeiro prédio de luxo feito pela empresa foi o Pininfarina, em 2015, com valor médio de R$ 1,5 milhão. O empreendimento vendeu 64 das 92 unidades. Em agosto de 2016, veio o One Sixty, com apartamentos de R$ 8 milhões, sendo 18 de 55 (33%) já vendidos.

Em fevereiro deste ano foi a vez do Heritage, com 31 apartamentos e valores em torno de R$ 15,4 milhões cada, dos quais 9 já comercializados (29%). “É um nível de vendas que superou as nossas expectativas”, conta Efraim.