Ao longo deste mês, o Atrium Shopping, em Santo André, participa da campanha Setembro Verde Esperança, de incentivo à doação de órgãos. Juntamente com o Instituto Paulista de Educação em Saúde (IPES), o centro de compras sediará atrações gratuitas e atividades de conscientização sobre o tema.

No local haverá uma exposição de fotos do menino Mateus, de cinco anos, morador de Santo André diagnosticado com leucemia e que aguarda por um transplante de medula óssea. Por isso, a campanha regional deste ano focará a doação de medula, que depende da compatibilidade de tecidos entre doador e receptor, bastante raras.

As atividades acontecem no Piso 1, onde todos os dias, das 12h às 20h, voluntárias do IPES distribuirão materiais informativos sobre doação de órgãos e tecidos, além de orientar potenciais doadores para a realização de cadastro.

Atividades

Aos sábados, o Setembro Verde Esperança terá atrações como apresentação do grupo de música gospel da Igreja Tabernáculo de Deus (dia 09 às 15h), além de sorteios de ensaios fotográficos, de massagem e de aulas de gastronomia no Adesso Atelier Gastronômico. A campanha também fará arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão entregues pelo IPES a famílias carentes da região.