Meu Passado Me Condena estará no Teatro Paulo Machado

Nesta sexta-feira (8/09), a peça Meu Passado Me Condena chega ao Teatro Municipal Paulo Machado de Carvalho, em São Caetano. O espetáculo será às 21h30 e tem a participação dos comediantes Fábio Porchat e Miá Mello. A história da dupla começa na fila do banheiro de uma festa e no mês seguinte os dois estão casados. O apartamento pequeno, os presentes ruins, as famílias e os passados começam a intervir na relação do casal, que teme não sobreviver nem a noite de núpcias. A peça já possui dois filmes produzidos e promete muitas risadas. Ingressos R$ 90 e R$ 120. Telefone: 4222-1010.