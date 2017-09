É o fim da linha para Agnaldo (João Baldasserini)! O concierge do Carioca Palace bem que tentou fugir com seus milhões de dólares roubados, mas, ao se ver cercado, ele se rende.

Após o helicóptero, onde estão Eric (Mateus Solano) e Domênico (Marcos Veras), pousar na estrada, interditando o caminho, o irmão de Wanderley (Bernando Marinho) sai do carro com as mãos ao alto e se entrega.

Deu pra ti, Agnaldo! Não perca a esta cena de ação em Pega Pega nesta segunda, 4/9.